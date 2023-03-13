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НовостиОбщество13 марта 2023 11:51

Суд оставил водительские права сироте, сбившей пешехода

Девушке нужно ездить на учебу и помогать приемной маме
Евдокия САХАРОВА

В Вологде на улице Ленинградской 8 августа 18-летняя студентка за рулем Шевроле Ланос сбила мужчину на пешеходном переходе. Потерпевший требовал судью лишить девушку водительских прав.

«При назначении наказания суд учел, что девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Девушка проживает в районе, обучается на 1 курсе колледжа, находящегося в городе Вологда. Ее приемная мать является инвалидом, имеет хронические заболевания, также проживает в районе. Транспортное средство им необходимо для поездок в город на обучение и посещение медицинских организаций», - сообщила пресс-служба судов области.

Известно, что вологжанка добровольно пыталась возместить причиненный вред потерпевшему.

Вологодский городской суд назначил девушке наказание в виде штрафа 3000 рублей.