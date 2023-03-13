Алексей Дарушин из Бабаево погиб на территории Украины

На Вологодчине стало известно о гибели уроженца Бабаевского округа Алексея Дарушина. Печальную новость сообщил глава округа Юрий Парфенов.

"В Бабаевский округ пришла трагическая весть: в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, погиб наш земляк, выпускник Бабаевской школы № 1, капитан Дарушин Алексей Николаевич", - сообщил в соцсетях глава.

В 2005 году Алексей Дарушин поступил в военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Алексей посвятил жизнь армии и дослужился до командных должностей, проходил военную службу в радиотехническом батальоне на территории Камчатского края.

"Не найти слов, которые могли бы утешить родных офицера. От имени жителей Бабаевского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея", - написал Юрий Парфенов.