В Харовске учились ловить террористов

ФСБ

В Харовском округе прошли масштабные учения ФСБ. Подробности сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Правоохранители провели командно-штабное учение по пресечению совершения террористического акта на объекте органов государственной власти. Условные террористы захватили заложников в здании межрайонного отдела полиции в райцентре, а также предприняли попытку совершения диверсионно-террористических актов на территории самого округа.

В учении приняли участие контрразведчики, подразделения полиции, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ФСО, а также представители оперативной группы в Харовском муниципальном округе.

Цели и задачи учений были успешно достигнуты.