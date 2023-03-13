В Череповце на расширение улицы Рыбинской до 6 полос потратят 650 млн рублей

Мэр Череповца Вадим Германов заявил о расширении километрового участка улицы Рыбинской от Монтклер до Октябрьского проспекта. Улицу расширят до 6 полос с разделительным газоном, тротуаром и велодорожкой. Работы стартуют в апреле и завершатся к 30 июня 2024 года. Стоимость работ оценена в 650 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

«У каждого пешеходного перехода здесь появится светофор. Так же, как и на перекрестках с Октябрьским проспектом и Монтклер. При согласованной работе в „зеленой волне“ они позволят пешеходам без проблем переходить улицу, а автомобилям не останавливаться у каждого столба», — рассказал мэр.

Местные жители засомневались в решении - расширение Рыбинской негативно повлияет на экологическую обстановку и затратно. «Есть какое-то разумное объяснение, почему улица Рыбинская районного значения шириной как улица Октябрьский проспект? Кто и в каких количествах по ней будет ездить, особенно в ближайшем будущем, учитывая отток и убыль населения? Это „шоссе“ нужно ещё и содержать», — недоумевает комментатор в соцсети.