"Уралы" и "Днепры" покажут удаль на череповецком льду

ВКонтакте, Игорь Лоханов.

В Череповце пройдут заезды на мотоциклах по льду. Принять участие или стать зрителями могут все желающие. Организаторы обещают шоу с угощениями и выставку мотоциклов.

Заезды «Мотожар-2023» состоятся в субботу, 18 марта, в центре технических видов спорта «Адреналин».

Ожидается, что пройдет несколько заездов старых тяжелых мотоциклов с колясками - это и "Уралы" и знаменитые "Днепры", а также скорость покажут обладатели спортивных байков. Приедут участники из разных городов. Заявки на участие в гонке продолжают поступать.

Для зрителей будет организована мотовыставка. Так что желающие могут представить любую технику.

"Гостей ждет развлекательная программа, выступление музыкальной группы, фаер-шоу. Детей покатаем на ватрушках. Мероприятие бесплатное», — сообщил один из организаторов «Мотожарf-2023» Игорь Лоханов.

Программа начнется в 12:00.