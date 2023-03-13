В Череповце ночью сгорели две иномарки

Фото: МЧС.

В ночь на 13 марта в Череповце горели две иномарки. В 2 часа 21 минуту пожарным поступило сообщение о возгорании на ул. Батюшкова, 7А.

Горели припаркованные автомобили «Ниссан Кашкай» и «Хендай Туссон».

У «Ниссан Кашкай» выгорели салон и обшивка автомобиля, повреждены стекла, колёса, элементы кузова, двигатель, электропроводка. У припаркованного рядом автомобиля «Хендай Туссон» повреждены крышка багажника, задний бампер.

На место выезжали два наряда. Предварительная причина ЧП: неисправность электрооборудования транспортного средства.