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НовостиОбщество13 марта 2023 5:58

В Череповце ночью сгорели две иномарки

Одна их них была неисправна
Иван Чухнин
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

В ночь на 13 марта в Череповце горели две иномарки. В 2 часа 21 минуту пожарным поступило сообщение о возгорании на ул. Батюшкова, 7А.

Горели припаркованные автомобили «Ниссан Кашкай» и «Хендай Туссон».

У «Ниссан Кашкай» выгорели салон и обшивка автомобиля, повреждены стекла, колёса, элементы кузова, двигатель, электропроводка. У припаркованного рядом автомобиля «Хендай Туссон» повреждены крышка багажника, задний бампер.

На место выезжали два наряда. Предварительная причина ЧП: неисправность электрооборудования транспортного средства.