Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 5:19

В Череповце горели емкости с нефтешламом

Пожар тушили 33 человека
Иван Чухнин

В Череповце на Северное шоссе, д. 60 горели емкости с отработанным маслом. Пожар распространился по площади около 120 кв метров возле двух отдельно стоящих емкостей для разогрева нефтешламов, каждая из которых объемом 50 куб. м. Частично сгорел нефтешлам, повреждены двигатель принудительного нагнетания теплого воздуха и электрические провода. Никто не пострадал В ликвидации участвовало 10 единиц техники и 33 человек личного состава. Предварительная причина - или неосторожность обращения с огнем со стороны работника организации, или нарушение технологического процесса.