В Череповце горели емкости с нефтешламом

В Череповце на Северное шоссе, д. 60 горели емкости с отработанным маслом. Пожар распространился по площади около 120 кв метров возле двух отдельно стоящих емкостей для разогрева нефтешламов, каждая из которых объемом 50 куб. м. Частично сгорел нефтешлам, повреждены двигатель принудительного нагнетания теплого воздуха и электрические провода. Никто не пострадал В ликвидации участвовало 10 единиц техники и 33 человек личного состава. Предварительная причина - или неосторожность обращения с огнем со стороны работника организации, или нарушение технологического процесса.