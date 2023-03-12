На Вологодчине охотников планируют поддержать стимулирующей мерой

Депутаты комитета по экологии и природопользованию Заксобрания поддержали законопроект, уточняющий порядок выдачи разрешений на охоту. На данный момент разрешение на отстрел кабана дается за добычу взрослого волка, десяти лисиц или енотовидных собак. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Однако чтобы добыть одного волка, охотники в среднем тратят до 40 тысяч рублей на расходные материалы, снегоходы. При этом охота не всегда оправдывается. А на лисиц и енотовидных собак охотятся обычно в одиночку на приваде или капканами, с собаками - затраты на десяток зверей меньше трех тысяч рублей.

«Законопроект предусматривает за добычу волка сохранить резервирование разрешения на добычу взрослого кабана, а за добычу лисиц или енотовидных собак давать разрешение на добычу кабана до одного года. Такой способ разумный и справедливый, поэтому было бы правильно поддержать охотников стимулирующей мерой», — считает депутат Заксобрания Людмила Гусева.

Законопроект рассмотрят на сессии Заксобрания 22 марта.