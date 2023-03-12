В Вологде коммунальщики расхлебывают последствия потепления

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о ходе работ на улицах города. Дождь и плюсовая температура прибавили работы местным коммунальщикам. На улицы вышла техника «Магистрали». Сейчас коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

«Коммунальщики в течение недели расчищали дождеприёмники от снега, сотрудники "Водоканала" промывали ливневые стоки. Сегодня работы продолжаются, потому что мест подтопления ещё достаточно. Бригады устраняют проблему по каждому такому участку. Кроме того, техника подрядчика обрабатывает улицы песко-соляной смесью, чтобы не допустить образование гололеда», – пояснил градоначальник.

В работе находятся три бригады «Водоканала», задействованы 44 единицы техники и более 120 рабочих компании «Магистраль».