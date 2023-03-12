Череповецкий ХК "Северсталь" порвал столичный ЦСКА 3:0

Фото: ХК «Северсталь»

В Череповце прошел шестой матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между "Северсталью" и ЦСКА. Игра закончилась победой череповчан со счетом 3:0.

Шайбы забросили Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.

«Яркая, эмоциональная игра "Северстали". "Желто-черные" перехватили инициативу во втором периоде и играли на половине соперника почти весь оставшийся матч. Красивые атаки, прессинг и минимум штрафов. Серьезно подошли к матчу после двух проигрышей в серии», – прокомментировал в соцсети итог матча губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, череповчане во второй раз в истории и впервые с 2012 года провели матч «на ноль» в плей-офф.

Заключительный седьмой матч, в котором определится клуб, прошедший во второй раунд Кубка Гагарина, состоится 14 марта в Москве.