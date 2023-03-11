На реке Вологде нарисовали черную ель

Фото: администрация города Вологды

На реке Вологде начались ледорезные работы и другие мероприятия для предотвращения весеннего наводнения. Об этом сообщили в администрации города.

Лед на Тошне и Вологде специалисты пилят ежедневно, а также чернят его. Сначала работы проводятся вблизи мостов, чтобы избежать заторов. Недавно черную елочку нарисовали и у пешеходного Красного моста, под ней идут распилы.

«Мы начали активно готовиться к паводку, предпринимаем все необходимые меры для его спокойного прохождения. С сегодняшнего дня ведутся ледорезные работы и чернение льда. Эту практику мы переняли у наших коллег из Великого Устюга, применяем ее несколько лет и видим эффективность. Кроме этого, освобождаем от веток и мусора русла малых рек, прочищаем ливневую канализацию, отогреваем систему водоотведения. Готовимся к разным вариантам развития событий. Наша задача – обеспечить беспрепятственное прохождение воды и минимизировать риски чрезвычайных ситуаций в городе Вологде», – комментирует Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Мы пилим лед в форме «елочки», так он будет быстрее вскрываться и благополучно уходить вниз по течению. Используем ледорезную установку, которую разработали в прошлом году. В этом сезоне удлинили шину на бензопиле, чтобы увеличить производительность работ. Теперь ледорезная установка может пилить до 300 метров льда в час», – рассказал главный специалист аварийно-спасательной службы Сергей Едемский.

В Вологде планируют порезать 2,6 км льда. Ледоход ожидают в начале апреля.