Сгоревшая вологжанка оказалась убита еще до пожара

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В деревне Новгородово Старосельского поселения Вологодского округа 9 марта произошел пожар. На пепелище двухквартирного деревянного дома обнаружили тело 49-летней местной жительницы.

Сначала МЧС указало в причинах пожара неосторожное обращение с огнем или неисправность электроприборов. Однако правоохранители провели доследственную проверку. Оказалось, что женщина была убита еще до пожара - на ее теле виднелись колотые и резаные раны.

Под подозрение попал 41-летний сожитель женщины, он же хозяин квартиры. Он сообщил о пожаре и об оставшейся внутри женщине, которую не сумел вывести из горящего здания.

Ведется расследование.