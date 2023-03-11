Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 20:18

На Вологодчине к поискам людей планируют привлечь лошадей

Спасатели на лошадках помогут в поисках на природе
Евдокия САХАРОВА
Фото из группы поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" в соцсети

Фото из группы поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" в соцсети

В Вологодской области хотят внедрить в поисково-спасательные работы конные экипажи. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас» в своей группе в соцсети.

«Нам важна любая помощь и поддержка в поиске пропавших, а конные патрули эффективно используют спасатели на ПСР в природной среде. Карачаевская порода отлично подходит для трудных условий и очень выносливая», — говорят спасатели в соцсетях.

Проект по подготовке волонтёров и экипажей реализуется при поддержке главы крестьянско-фермерского хозяйства Романа Кравчука.