В Вологде пешеходный переход, на котором погибла девочка, станет регулируемым

В Вологде после смерти 12-летней девочки под колесами фуры на улице Северной, провели городскую комиссию по детскому травматизму. На заседании приняли решение перенести кровавый пешеходный переход и установить светофор.

«Мы постарались всесторонне рассмотреть эту ситуацию с представителями ГИБДД, отдела транспорта, управления образования. Принято решение перенести пешеходный переход на ул. Северной дальше от кольцевой развязки примерно на 20 метров, а также установить на нем светофор. Это увеличит видимость для водителей и сделает движение на пешеходном переходе более организованным. В соответствии с ГОСТом на участке дороги около пешеходного перехода будут установлены леерные ограждения, сделан тротуар в качестве подхода. Сотрудники Департамента городского хозяйства сейчас просчитывают необходимое для этих целей финансирование», — отметил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Зебра станет ближе к выезду от торгового центра «Апельсин», а при выезде от ТЦ будет разрешен поворот только направо. Светофор будет синхронизирован с электронным регулировщиком у поликлиники на ул. Северной, чтобы не тормозить транспортный поток. Реализуют решение в весенне-летний период.

На городской комиссии принято решение усилить работу по безопасности дорожного движения в школах и детских садах, а ученикам микрорайона Водники при переходе улицы Северной рекомендовать временно пользоваться регулируемым пешеходным переходом у поликлиники.