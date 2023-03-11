В Вологде научат традиционному народному пению

В Вологде на 28 марта запланирован семинар-практикум «Традиционное народное пение. Вокальный интенсив». Мероприятие проведет Анастасия Рагозина, старший преподаватель кафедры народной художественной культуры Московского государственного института культуры, участница творческого объединения «Под облаками», педагог по вокалу, этнохореограф, автор телеграмм-канала «Научу петь аутентично», программы «Школа аутентичного пения».

В рамках семинара пройдет лекция «Теоретические основы голососбережения. Работа певческого аппарата» и практика «Певческое дыхание и основы вокального интонирования», «Вокальные распевки и исполнительские приемы в локальных традициях», «Типы звукоизвлечения и вокальные нюансы в локальных традициях».

Мероприятие в первую очередь рассчитано на руководителей фольклорных коллективов и специалистов в сфере традиционной народной культуры. Однако прийти могут все желающие. Участие платное, необходима запись.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице Центра народной культуры.