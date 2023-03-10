Вологодская пенсионерка выстрелила своему мужу в пах из "Осы"

Оружие женщина купила для самообороны.

66-летняя вдова из Устюженского района осуждена за выстрел мужу в область в паха. Он проходил лечение, но в итоге скончался.

Устюженский районный суд вынес приговор. Пенсионерка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. ЧП случилось поздним вечером 4 ноября 2022 года в деревне Долоцкое Устюженского района. Женщина в ходе застолья поссорилась с мужем, взяла хранившийся в шкафу и принадлежащий ей на законных основаниях бесствольный четырехзарядный пистолет самообороны ПБ-4-1 комплекса «ОСА» и выстрелила супругу в область половых органов.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суду пояснила, что с потерпевшим вступила в брак два с половиной года назад. В тот вечер супруг начал к ней приставать с целью удовлетворения сексуальной потребности. Она была против этого, оттолкнула его, просила уйти. Взяв в шкафу заряженный пистолет, предупредила, что будет стрелять, хотела его напугать. Он думал, что она шутит. Однако она выстрелила в него один раз и попала в область паха, второй раз — в пол. После приезда скорой помощи и сотрудников полиции потерпевшему была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Неделю он употреблял спиртное, у него загноилась рана, его отвезли в больницу, где прооперировали. Не долечившись в стационаре, он уехал домой. Дома она оказывала ему медицинскую помощь. В это время супруг продолжал употреблять спиртное. Ему снова стало плохо, и его отвезли в больницу. На следующий день супруг скончался, причина смерти — воспаление легких», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года.