В Вологодской области сын зарезал мать

Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Тотьмы, обвиняемого в убийстве его 64-летней матери.

По сообщению СУ СК РФ, в ночь на 28 декабря 2022 года правоохранители обнаружили в квартире дома на ул. Лесотехникум убитую женщину. На шее потерпевшей они обнаружили несколько колото-резаных ран. Улики, обнаруженные на месте, прямо указывали на непосредственную причастность к убийству ее сына. Он был задержан, допрошен и затем арестован.

По версии следствия, поздним вечером 27 декабря фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в которой проживал с матерью. С ней они систематически совместно употребляли спиртное.

27 декабря мужчина в какой-то момент нанес матери множественные удары руками, ногами и ножом, причинив повреждения, не совместимые с жизнью.

Дело передано в суд.