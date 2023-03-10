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НовостиОбщество10 марта 2023 10:31

В Вологде пройдет выставка охотничьих собак

На ней будут работать профессиональные эксперты
Иван Чухнин
Облохотдепартамент Вологодской области.

Облохотдепартамент Вологодской области.

11 марта, в субботу, в Вологде пройдёт 55-я Вологодская областная выставка охотничьих собак. В парк Ветеранов съедутся питомцы из различных уголков Вологодчины и соседних регионов. Традиционно, к выставке допускаются гончие, лайки, спаниели и другие породы собак. Приглашены профессиональные эксперты. Они оценят питомцев по установленным критериям, определят лучших представителей породы.

Торжественное открытие выставки в 10.00 в Парке Ветеранов.

На выставку приглашают всех желающих - например, можно понаблюдать за работой охотничьих собак в ринге.