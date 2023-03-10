На трассе Москва-Архангельск иномарка врезалась в грузовик с прицепом

Иномарка оказалась в кювете. Фото: ГИБДД Вологодская область.

В Сокольском районе произошло ДТП с грузовиком. Два человека пострадало, разбита машина.

Авария произошла на федеральной трассе Москва-Архангельск в Вологодской области. По данным ГИБДД, 22-летний водитель Datsun не справился с управлением. Иномарка врезалась в грузовик Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате удара легковушка вылетела с дороги. Травмы получили водитель иномарки и 23-летняя пассажирка, оба не были пристегнуты ремнями безопасности.