Смертоносное зелье на газете, посвященной ЗОЖ.

В Вологде накрыли дезоморфиновый притон. 40-летний горожанин устроил его в своей квартире. Несколько месяцев он готовил дома дезоморфин и предоставлял жилье для употребления вещества, снабжая своих гостей всем «необходимым.

Наркотик он изготавливал самостоятельно. Как сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте, в квартире мужчины был изъят готовый к употреблению опиоидный наркотический анальгетик - дезоморфин в крупном размере (0,6 грамма).

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».