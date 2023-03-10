Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 9:24

Прокуратура Вологды озаботилась проводами на детской площадке

Их пришлось демонтировать
Иван Чухнин

Прокуроры Вологды заставили демонтировать линию электропередач и бетонную опору на детской площадке у дома 41 а по Набережной 6 Армии.

Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Горожанка была уверена, что линия электропередач на детской площадке стоять не должна. И проверка была проведена.

Выяснилось, что провода протянули рабочие для подачи электроэнергии на строительную площадку. Они должны быть временными. Однако стройка закончилась, а сеть остались. Подобная ситуация нарушает требования законодательства, сообщает прокуратура.

В итоге в адрес застройщика внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. После требования городской прокуратуры провода временной линии электроснабжения были демонтированы.