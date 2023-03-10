В Вологодской области суд вынес приговор браконьеру за добытого лося

В Вологодской области судили браконьера. Он незаконно добыл лося.

В Междуреченском районе суд вынес приговор 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконной охоте. Установлено, что мужчина в январе прошлого года добыл самца лося вблизи деревни Елагино, ободрал шкуру, разделил тушу на части и скрылся с места преступления. Мясом он распорядился по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, сумма ущерба от его действий составила 80 тысяч рублей. Мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.