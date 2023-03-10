"Театральная Весна" пройдет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

Кириллов на пять дней станет театральной столицей Вологодчины.

На Вологодчине открывается новый театральный проект. Его представляет Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

С 23 по 27 марта 2023 года в Кириллове пройдет «Театральная Весна в музее».

- Нашими гостями станут театральные коллективы из Вологды, Ярославля, Санкт-Петербурга. Откроет череду спектаклей актриса Камерного драматического театра Ирина Джапакова. Она представит двенадцать музыкальных историй любви, выраженных в песнях В. Высоцкого, А. Вертинского, М. Леграна, Д. Гершвина на русском, немецком, французском языках, - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Пятидневный марафон - это постановки, уже завоевавшие любовь зрителей. На сцене конференц-зала музея выступят известные артисты - Олег Попов, Наталия Эсхи и Мария Васильева. Наряду с профессионалами на музейной сцене спектакль покажет самодеятельная студия «Горница» из Гориц.

А финальные спектакли программы пройдут в Кириллове во Всемирный день театра. Актеры студии кукол «Ёжики» привезут из Ярославля детскую сказку «Как валенки землю грели». А вечером театрального понедельника актер театра и кино Олег Попов покажет премьеру моноспектакля «Влюбленный Маяковский».