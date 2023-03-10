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НовостиОбщество10 марта 2023 8:55

"Театральная Весна" пройдет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

Пятидневный марафон спектаклей ждет своего зрителя
Иван Чухнин
Кириллов на пять дней станет театральной столицей Вологодчины.

Кириллов на пять дней станет театральной столицей Вологодчины.

На Вологодчине открывается новый театральный проект. Его представляет Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

С 23 по 27 марта 2023 года в Кириллове пройдет «Театральная Весна в музее».

- Нашими гостями станут театральные коллективы из Вологды, Ярославля, Санкт-Петербурга. Откроет череду спектаклей актриса Камерного драматического театра Ирина Джапакова. Она представит двенадцать музыкальных историй любви, выраженных в песнях В. Высоцкого, А. Вертинского, М. Леграна, Д. Гершвина на русском, немецком, французском языках, - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Пятидневный марафон - это постановки, уже завоевавшие любовь зрителей. На сцене конференц-зала музея выступят известные артисты - Олег Попов, Наталия Эсхи и Мария Васильева. Наряду с профессионалами на музейной сцене спектакль покажет самодеятельная студия «Горница» из Гориц.

А финальные спектакли программы пройдут в Кириллове во Всемирный день театра. Актеры студии кукол «Ёжики» привезут из Ярославля детскую сказку «Как валенки землю грели». А вечером театрального понедельника актер театра и кино Олег Попов покажет премьеру моноспектакля «Влюбленный Маяковский».