Под Вологдой в доме сгорела женщина 49 лет

Под Вологдой сгорел двухквартирный дом, погибла женщина. ЧП случилось в деревне Новгородово Старосельского поселения.

Как сообщили в областном управлении МЧС, сгорел дом на улице Центральной, 6. квартера загорелась днем - звонок пожарным поступил 9 марта в 13:02. Одной из квартир загоревшегося дома владел 41-летний мужчина, во втором помещении никто не проживал.

На место выезжали пять пожарных машин, 16 пожарных.

Жилая часть дома сгорела полностью. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В огне погибла женщина 49 лет.

Причиной возгорания называют проблемы с электрооборудованием или неосторожное обращение с огнем.