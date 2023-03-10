Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 7:35

Под Вологдой в доме сгорела женщина 49 лет

ЧП случилось среди белого дня
Иван Чухнин

Под Вологдой сгорел двухквартирный дом, погибла женщина. ЧП случилось в деревне Новгородово Старосельского поселения.

Как сообщили в областном управлении МЧС, сгорел дом на улице Центральной, 6. квартера загорелась днем - звонок пожарным поступил 9 марта в 13:02. Одной из квартир загоревшегося дома владел 41-летний мужчина, во втором помещении никто не проживал.

На место выезжали пять пожарных машин, 16 пожарных.

Жилая часть дома сгорела полностью. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В огне погибла женщина 49 лет.

Причиной возгорания называют проблемы с электрооборудованием или неосторожное обращение с огнем.