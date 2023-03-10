Первая школа креативщиков откроется в Череповце

В Череповце откроется первая в регионе школа для креативщиков для школьников.

Учеников 5−11-х классов там будут учить дизайну, звукорежиссуре, анимации и 3D-графике. Еще школьники смогут освоить технологии VR и AR, искусство фотографии и видеопроизводства. Курс обучения - не меньше двух лет.

Первая в России школа креативных индустрий открылась в Кемерове в 2020 году, такие же центры уже работают в Калининграде, Новосибирске и Владивостоке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Череповце школа откроется в конце 2023 года в здании училища искусств на Сталеваров, она создается на средства федеральной субсидии. На создание школы выделено около 54 миллионов рублей: 41,5 из федерального бюджета, свыше 12 миллионов — из областного. В школу креативных индустрий будут принимать не меньше 60 школьников в год».

Будет четыре направления обучения. Откроются звукозаписывающие студии, музыкальные лаборатории и лаборатории дизайна, студии видео- и фотопроизводства.