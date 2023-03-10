Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 6:35

В Вологодской области представлен новый начальник УМВД области

Иван Чухнин

Журналисты назвали имя нового начальника УМВД Вологодской области. Ведомство возглавит полковник полиции Павел Серов.

Нового руководителя УМВД по Вологодской области представили 10 марта. Павел Серов переведен их Татарстана - он занимал должность заместителя начальника полиции МАД республики по оперативной работе.

Полковник служит на руководящих должностях МВД с 1999 года, с 2017 года - заместитель начальника полиции Республики Татарстан по оперативной работе. Награжден государственными и ведомственными наградами Российской Федерации.