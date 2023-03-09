В Вожеге обрушился производственный ангар, погиб мужчина

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вожеге под обрушившимся ангаром погиб мужчина, два человека травмированы. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, по факту гибели работника при обрушении здания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Около 14 часов 9 марта 2023 года под тяжестью снега обрушилась конструкция металлического ангара на территории производственной организации в п. Вожега. Внутри помещения разнорабочие выполняли сортировку пиломатериала. В результате обрушения двое мужчин, 33 и 43 лет, травмированы. В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Третий мужчина, 49 лет, от полученных повреждений скончался на месте.

Сотрудники Харовского межрайонного следственного отдела продолжают работу на месте происшествия.