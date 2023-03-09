Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

"Центр ветеранских организаций" появится в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. "Мы уже начали ремонтные работы в здании на проспекте Строителей, 30", - рассказал градоначальник.

Всего в городе более 90 тысяч людей "серебряного возраста", число ветеранских объединений превысило 260. И теперь у них будет собственное место, где можно проводить время с пользой.

"Здание на первой линии проспекта Строителей подходит для этого идеально. Площадь первого этажа - 670 квадратных метров, второго - 690. Здесь будут помещения для кружков и секций, большой зал для собраний и концертов, специальное помещение для выставок и даже комната психологической разгрузки", - рассказал мэр.

Сейчас в здании уже отремонтирована кровля, идут демонтажные работы. Едва станет тепло - начнется замена окон. "Уверены, что скоро в Череповце появится место, куда ветеранам захочется приходить снова и снова", - говорит мэр.