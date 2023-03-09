Тарногский медвежонок удивил специалистов тягой к жизни

Стоп-кадр видео Центра спасения медвежат-сирот.

Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области боролся за жизнь вологодского медвежонка. Его привези из Тарноги совсем маленьким.

Некоторое время назад его здоровье резко ухудшилось - малыш внезапно стал вялым, появились проблемы с питанием, а врачи диагностировали воспаление легких. Его экстренно перевели в Госпиталь дикой природы в Москву.

Его серьезно лечили, он требовал особого ухода: после кормления приходилось почти по часу держать его в определенном положении, чтобы не срыгнул. Со временем он стал отлично есть, перестал захлебываться и давиться. Ушли хрипы и кашель. Именно в госпитале ВолоГоша первым из всей медвежьей ясельной группы начал ходить.

И вот - новые добрые вести.

"Сегодня ночью мы сделали последний укол ВолоГоше, на этом курс лечения закончен! Этот медвежий парнишка оказался настолько упорным в стремлении жить, что на сегодняшний день мы можем сказать следующее: ВолоГоша – самый активный и лучше всех остальных «ходящий» маленький медведь! И это несмотря на свое критическое состояние всего еще неделю назад!" - написали организаторы центра в группе ВКонтакте.