Старого и доброго пса зарезали в Череповце

В Череповце неизвестные зарезали старого и доброго пса. Волонтеры ищут очевидцев непонятной жестокости.

Собаку нашли с ножевым ранением на улице Белинского, в ночь с 6 на 7 марта. Пес Кубик лежал с ножевым ранением в шею у железнодорожного перехода.

«Он там лежал и скулил от боли. Собаку экстренно доставили в ветклинику. К сожалению, спасти его не удалось, он потерял слишком много крови. Кубика, его еще называли Мишкой, знали все местные жители. Он жил в будке у забора одного из предприятий. Часто приходил в местный интернат. Ему там открывали ворота, кормили. Пес старенький, очень добрый, безобидный, адекватный и осторожный. Кому собака могла помешать, непонятно. Мы выезжали на место, искали камеры видеонаблюдения, но их там нет. Сейчас разыскиваем свидетелей, чтобы написать заявление в полицию», — рассказала волонтер Наталья Холодная.

Информацию о происшествии можно сообщить по номеру +7 981 436-81-75.