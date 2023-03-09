Для поисках пропавших людей в вологодских лесах будут использовать лошадей

Александр Громов, ВКонтакте.

Потерявшихся людей под Вологдой будут искать на лошадях. Об этом сообщает руководитель ПСО ЮК-Спас Александр Громов: "Начали прорабатывать вопрос о внедрение в поисково-спасательные работы конных экипажей, уже достигли определенных договоренностей с хорошим человеком Романом Кравчуком, главой крестьянско-фермерского хозяйства. Начинаем реализовывать совместный проект, будем обучать волонтеров и готовить экипажи к поисково-спасательным работам на территории Вологодской области".

По словам Александра, глава фермерского хозяйства из Федотово Роман Кравчук на спасательно-поисковых операциях регулярно помогает поисковикам. Для таких работ отлично подходят лошади карачаевской породы, которых держит Роман. Они очень выносливые, приспособлены к долгим походам и работе в неблагоприятных условиях — в лесу, болоте, поле.

Пока спасатели намерены обучать добровольцев, сообщает портал Город Во. Поисковики и фермер надеются на получение финансовой помощи - гранта, заявка на него уже подана.