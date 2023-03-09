В бывший городской лагерь "Изумруд" под Вологдой вкладывают деньги

В бывший лагерь "Изумруд" вкладывают деньги. Ныне это областной центр патриотического воспитания «Авангард».

Как сообщает телеграм-канал ПривидеЛося, уже появилась новая кровля на главном здании клуба-столовой. До этого также потратились на ремонт: в главном здании сделали стяжку полов, поменяли окна, оштукатурили фасад. В спальных корпусах частично поменяли окна и обновили фасады.

Заказаны проекты на строительство полосы препятствий, строевого плаца, контрольно-пропускного пункта, а также дизайн-проект музея, который разместится в третьем корпусе. Для центра приобретен трактор «Беларус», а также «Лада Ларгус».