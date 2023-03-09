Пацаны обрушили остановочный павильон в Великом Устюге и попали на видео

Фото : Александр Кузьмин, ВКонтакте.

В Великом Устюге подростки снесли остановку, их вандализм попал на камеру. Глава района Александр Кузьмин рассказа ВКонтакте:

"Остановочный павильон у гимназии минувшим вечером пал от натиска компании молодых людей. С сигаретами в зубах и, по всей видимости, ветром в головах, ребята разломали металлическую конструкцию. Задаваться вопросом «зачем?» не стану. Риторический.

Хорошо хоть сами не покалечились".

Остановочный комплекс уже начали ремонтировать. А вот работы будут оплачивать родители недорослей. Если полиция, конечно, их вычислит.