В Череповце соседей заставили поменять пол по суду

Череповчанин снял дощатый пол. И соседи снизу погли в суд. Суд обязал выполнить работы по восстановлению звукоизоляции пола в квартире.

Череповчанин обратился в суд с иском о возложении обязанности выполнить работы по восстановлению звукоизоляции пола в квартире. Ответчик в квартире дома 1963 года постройки демонтировал дощатый пол, так что была полностью нарушена шумо-звукоизоляция пола. Это привело к большой слышимости в квартире истца и создало неудобства всем членам его семьи.

В ходе судебного разбирательства была проведена судебная экспертиза. Которая подтвердила претензии череповчанина и причинно-следственную связь. Экспертом было предложено два варианта переустройства полов:

- вернуть конструкцию пола в прежнее состояние, соответствующее проектной документации для данного типа многоквартирных зданий; - устройство пола по принципу «плавающий пол» в соответствии с современными требованиями по СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».

Череповецкий городской суд возложил на ответчика обязанность выполнить работы в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.