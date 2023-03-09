Сергей Воропанов расскажет о работе мэра города в Вологодской областной библиотеке

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Мэр города Вологды Сергей Воропанов расскажет о своей работе всем желающим в областной библиотеке. Встреча пройдет 16 марта в рамках проекта «Библиотека профессий».

«С 24 ноября 2017 года Сергей Воропанов — мэр города Вологды. В рамках беседы он расскажет молодым вологжанам о своем профессиональном пути и о сложностях управления городом, а также ответит на вопросы слушателей и даст советы подрастающему поколению», — поясняют организаторы мероприятия.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Мероприятие пройдет в здании на Марии Ульяновой 1, в конференц-зале (3 этаж).

Начало встречи в 15:30. Сбор участников в 15.00. «Библиотека профессий» — цикл встреч с представителями различных специальностей в формате стендапа.