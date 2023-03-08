В Вологде пройдет всероссийский конкурс народных музыкантов

Фото Михаила Трегубова

В Вологде с 31 марта по 3 апреля пройдет всероссийское творческое состязание музыкантов, играющих на народных инструментах. Заявки на конкурс принимаются до 10 марта.

Мероприятие нацелено на поиск молодых талантов, обмен педагогическими навыками и увеличение межрегиональных связей. Организатором выступает колледж искусств, а учредителем является департамент культуры.

Воспитанники ДШИ, студенты и ученики образовательных организаций, изучающие искусство поборются за звание лучших среди «Оркестров» и «Солистов».