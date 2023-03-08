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НовостиОбщество8 марта 2023 19:31

Вологодский стенд народных промыслов признан лучшим на всероссийском конкурсе

27 вологодских ремесленников объединились в одной экспозиции
Евдокия САХАРОВА

Фото: Правительство Вологодской области

Мастера из Вологодской области приняли участие во всероссийской Выставке народных художественных промыслов и ремесел «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия 2023», которая проходила с 1 по 5 марта в Москве. Вологжане презентовали изделия из кожи, игрушки Русского Севера, текстиль, локальные продукты, масла, украшения ручной работы, провели обучающие мастер-классы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Коллективный стенд под брендом «Сделано на Вологодчине» занял 1 место за лучшее художественное оформление региональной экспозиции.