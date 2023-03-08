Под Череповцом в больнице открыли отделение для пожилых

В Судской больнице Череповецкого округа открыли гериатрическое отделение для оказания помощи пациентам пожилого и старческого возраста.

«В отделении развернуто 15 коек. Каждая палата оборудована и укомплектована всем необходимым для комфорта пациентов и удобства работы медиков. Еще одним радостным событием для Судской больницы стала замена лифта», – сообщил глава Череповецкого округа Роман Маслов.

Гериатрическая помощь развивается на Вологодчине в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В Вологде с 2019 года в областном Госпитале для ветеранов войн работает гериатрический центр, ведется амбулаторный прием врача-гериатра.

Пока в регионе функционирует 48 гериатрических коек. Проводится подготовка врачей-гериатров в медицинских организациях области.