Стали известны имена вологжан, погибших в ходе СВО

Депутат Вологодской гордумы Михаил Козырев сообщил о гибели в ходе СВО Андрея Гаркушенко из Вологды. Боец был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Отпевание состоится в областном центре 9 марта в 13 часов в церкви Андрея Первозванного на Набережной 6-й Армии, 205.

7 марта стало известно о гибели военнослужащих Владимира Данилова из Череповца, Михаила Мехнецова из Сямжи, Степана Ласточкина из Грязовца и Владислава Коротяева из села Кубенское.

Кроме того, родственники сообщили о смерти Дениса Алеева из Бабаевского округа и Алексея Волкова из села Воскресенское Бабушкинского округа (подорвался на мине). Вчера в Череповце простились с Кириллом Юрковым и Андреем Русиновым.