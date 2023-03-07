Мэр Череповца рассказал, что контролировать работу общественного транспорта может каждый

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В Череповце новые электронные табло с прогнозом прибытия автобусов и трамваев вскоре появятся на 12 остановках. Уже определены места установки. После установки новой партии табло их в Череповце станет 50.

Мэр Череповца пояснил: "Главный критерий - пассажиропоток. Устанавливаем табло там, где вы часто ждете общественный транспорт". Он признался: "В последние 1,5 года водителям наших автобусов постоянно кажется, что за ними кто-то следит. И это правда. Система мониторинга общественного транспорта перестала быть прерогативой только диспетчерских служб и стала доступна всем горожанам..."

Там, где электронных табло нет, появились QR-коды. При наведении на него камеры смартфона открывается прогноз прибытия для этой остановки.

Сервис популярен: за последние 3 месяца таким сервисом уже воспользовались более 41 тысячи череповчан, которые перешли по QR-кодам 115 тысяч раз. Главная проблема таких табличек - желание горожан забрать ее с собой в качестве сувенира.

Кроме того, все желающие наблюдать за движением общественного транспорта из дома могут это сделать с сайта ЦМИРиТа. "Там на главной странице есть ссылка на сервис "Электронные табло", где на карте города собраны все остановки общественного транспорта", - поясняет мэр.