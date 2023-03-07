Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 12:06

Бесплатные экскурсии организованы для череповецких школьников

Они должны рассказать детям о городе во время Великой Отечественной войны
Иван Чухнин

Мэр Вадим Германов рассказал о бесплатных автобусных экскурсиях, которые организуются в Череповце для школьников. За один час школьники узнают историю города в годы Великой Отечественной войны.

"Идея об организации таких экскурсий пришла после того, как мы однажды спросили у школьников знают ли они, например, год основания Череповца? Ответ шокировал: "Конечно, знаем. 1456-й год. Это же на каждом автобусе написано". Тут стало понятно, что пробелы в знаниях истории родного города часто тотальные. Между вариантами переименования автоколонны и организации интересных экскурсий, выбрали второе", - сообщил мэр.

Чиновники считают, что подобные поездки будут гораздо полезнее школьных уроков. Учащихся встретит экскурсовод, который расскажет интересные факты из истории Череповца. Кстати, сама экскурсия бесплатна, а участие в ней добровольное.