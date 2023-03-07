Бесплатные экскурсии организованы для череповецких школьников

Мэр Вадим Германов рассказал о бесплатных автобусных экскурсиях, которые организуются в Череповце для школьников. За один час школьники узнают историю города в годы Великой Отечественной войны.

"Идея об организации таких экскурсий пришла после того, как мы однажды спросили у школьников знают ли они, например, год основания Череповца? Ответ шокировал: "Конечно, знаем. 1456-й год. Это же на каждом автобусе написано". Тут стало понятно, что пробелы в знаниях истории родного города часто тотальные. Между вариантами переименования автоколонны и организации интересных экскурсий, выбрали второе", - сообщил мэр.

Чиновники считают, что подобные поездки будут гораздо полезнее школьных уроков. Учащихся встретит экскурсовод, который расскажет интересные факты из истории Череповца. Кстати, сама экскурсия бесплатна, а участие в ней добровольное.