Степан Ласточкин из Грязовца погиб в зоне СВО

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Похоронка пришла в Грязовецкий округ. В ходе специальной военной операции погиб Степан Леонидович Ласточкин. Соболезнования родным и близким принес глава округа Сергей Фекличев, который присутствовал на траурной церемонии, которая прошла в Грязовце 6 марта.

"Погибшего бойца в ходе специальной военной операции, проводили в последний путь. Искренне сочувствуем родным и близким Степана, скорбим вместе с вами!" - сказал глава муниципалитета.

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.