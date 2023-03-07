В Вологде задержан юный убийца из Нижнего Новгорода

Стоп-кадр местной телекомпании.

В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника. Как выяснила полиция, в регионе подросток скрывался вместе с отцом от правосудия. Летом 2022 года он жестоко убил 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде в одном из подъездов домов.

Своему приятелю он нанес 34 удара ножом и скрылся. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Журналисты опубликовали кадры того дня. На них видно, что злоумышленник догнал товарища, с которым они учились в одной школе и даже дружили, около его дома: мальчик уже подходил к подъезду, как тот его окликнул. Мальчик остановился, собеседник что-то говорил ему, после чего протянул руку, будто бы прося примирения. Ребята ударили по рукам и пошли в подъезд, где жил погибший. По пути гость спросил у товарища, есть ли у него кто дома, на что Антон ответил: «Родители». Все это время лицо преследователя было скрыто: он поднял ворот толстовки до самых глаз. Спустя непродолжительное время мальчика, перешедшего в шестой класс, нашли на окровавленной лестничной клетке.

Подозреваемый был задержан и отправлен в центр для малолетних нарушителей, но спустя 45 дней его выпустили на свободу для прохождения медицинской и психологической комиссии. Однако от следствия он скрылся вместе с отцом. Они были объявлены в федеральный розыск. Недавно его местонахождение было вычислено: беглецы скрывались в Вологде.

Ранее несовершеннолетний отличался неадекватным поведением. Например, гонялся с ножом за 10-летней девочкой. У парня, состоявшего на учете в психо-неврологическом диспансере была целая коллекция ножей - их подарил папа.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, нижегородец снова помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Вероятно, его отправят в специнтернат закрытого типа.

На момент совершения преступления ему было 13 лет. Так что к уголовной ответственности он привлечен не будет.