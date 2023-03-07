В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Гаркушенко

Фото: страница Михаила Козырева, ВКонтакте.

В ходе СВО погиб житель Вологды. Депутат Вологодской гордумы Михаил Козырев сообщил о гибели Андрея Гаркушенко - они были соседями. Он рассказал, как познакомился с Гаркушенко.

«С Андреем мы лично познакомились в 2020 году, когда в группе дома я выложил пост о посадке деревьев, он откликнулся первым, сказав, что сделает всю подготовку! Задача оказалась непростой: земля была с камнями и строительным мусором, но Андрей не сдался, справился, и на следующий день мы с соседями все вместе посадили сосны… которые прижились, видимо, сделано было от чистого сердца!!!» — написал Михаил Козырев.

Андрей Гаркушенко будет похоронен 9 марта. "Отпевание Андрея Гаркушенко состоится 9 марта в 13.00 в церкви Андрея Первозванного", - сообщает депутат.