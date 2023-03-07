В Череповце в многоэтажке произошел пожар

Пять человек были спасены, 10 эвакуированы. Страшный пожар произошел в Череповце. К счастью обошлось без жертв. ЧП случилось в одной из квартир дома № 50а на улице Вологодская в Череповце 6 марта, в седьмом часу вечера.

На место выехали пожарные. Пожарные спасли пятерых человек, а ещё 10 жильцов смогли выбраться из здания самостоятельно.

Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра: сгорел кухонный уголок, тумбочка, стул и частично оконная рама. Как сообщает МЧС, спасённых вывели из дома с помощью специальных устройств.

Причины возгорания устанавливаются. Предварительно рассматриваются две версии: аварийный режим работы электрооборудования или неосторожное обращение с огнём при курении.