В Череповце в многоэтажке произошел пожар

Пять человек были спасены, 10 эвакуированы. Страшный пожар произошел в Череповце. К счастью обошлось без жертв. ЧП случилось в одной из квартир дома № 50а на улице Вологодская в Череповце 6 марта, в седьмом часу вечера.
На место выехали пожарные. Пожарные спасли пятерых человек, а ещё 10 жильцов смогли выбраться из здания самостоятельно.
Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра: сгорел кухонный уголок, тумбочка, стул и частично оконная рама. Как сообщает МЧС, спасённых вывели из дома с помощью специальных устройств.
Причины возгорания устанавливаются. Предварительно рассматриваются две версии: аварийный режим работы электрооборудования или неосторожное обращение с огнём при курении.