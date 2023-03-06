Грязовчанин проник на склад через окно для выдачи хлеба и унес продукты

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Грязовецком округе в конце января в дежурную часть обратился представитель магазина - со склада было похищено имущество. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На месте преступления следователи обнаружили следы обуви и окурок, которые, предположительно, мог оставить преступник. Оказалось, что вор проник в помещение через окно для выдачи хлебобулочной продукции. Он унес 4 бутылки спиртного, банку кофе и 400 рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Сотрудники уголовного розыска решили проверить на причастность работников складского помещения, в том числе и бывших. Злоумышленника вычислили - им оказался 21-летний молодой человек. В преступлении он признался, а по месту жительства были обнаружены банка кофе и бутылки со спиртным. Одну бутылку мужчина успел выпить. В квартире грязовчанина обнаружена обувь, следы которой совпадали с отпечатками подошвы, оставленными на месте преступления.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.