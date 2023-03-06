В Вологде воспитатель детсада заплатила мошенникам 918 тысяч рублей

В Вологде на удочку мошенников попалась 42-летняя местная жительница. Вологжанка работает воспитателем в одном из детских садов города. Ей поступил звонок от неизвестного, который сообщил о подозрительных операциях на ее банковских счетах. Для защиты от злоумышленников женщине посоветовали установить на смартфон программу для удаленного доступа, а после этого войти в личные кабинеты приложений интернет-банкинга. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Мошенники таким образом получили от наивной женщины всю необходимую информацию и оформили на ее имя кредит. Женщина обналичила деньги и через банкомат перевела средства на несколько счетов неизвестных. В какой-то момент вологжанка все-таки поняла, что ее обманывают, но к тому времени она успела расстаться с 918 тысячами рублей.

Всего за минувшие сутки 5 марта сотрудники УМВД России по Вологодской области зарегистрировали 3 заявления от жителей региона о различных видах дистанционных хищений. Общий ущерб составил порядка 988 тысяч рублей.