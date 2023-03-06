Вологжанин потратил древесину не по назначению и чуть не лишился недвижимости

Житель Вологды попал под суд из-за нецелевого использования древесины. Лес ему выделили для строительства дома и хозяйственных построек, но он потратил его на совершенно другой объект. Департамент лесного комплекса не нашел на указанном в договоре участке никаких построек и обратился в суд. С вологжанин потребовали взыскать неустойку в размере десятикратной стоимости выделенного леса. Однако суд снизил сумму до 60 тысяч.

Ответчик же вовремя не выплатил неустойку и госпошлину, поэтому за дело взялись судебные приставы. У вологжанина попытались забрать два земельных участка. После этого, мужчина полностью погасил задолженность и исполнительский сбор.