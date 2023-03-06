В Череповце выберут лучших доярок и трактористов страны

С 17 по 18 марта в Череповце пройдут XI Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Аграрии будут на скорость разбирать и собирать доильные аппараты, поднимать гири и выписывать фигуры на тракторе. Об этом сообщил начальник областного департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.

Игры соберут участников из 48 регионов России. Также пройдут этапы по дисциплинам «Троеборье дояров» и «Техника фигурного вождения». В троеборье входит лыжная гонка, разборка и сборка доильного аппарата и гиревой спорт. На разборку доильного аппарата заявились 71 человек, из них 44 - мужчины.

В технике фигурного вождения будут участвовать 72 человека, из них 14 женщин.