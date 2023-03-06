В Вологде конкурс подрядчиков на уборку улиц разбили на 6 лотов

В Вологде служба городского хозяйства города разместила конкурсные документы по поиску подрядчиков, которые будут содержать улицы в чистоте до 16 апреля 2024 года. Работы стартуют после 15 марта. Контракт разбили на 6 лотов. Раньше крупные подряды брала исключительно компания Магистраль, на которую неоднократно жаловались местные жители. Теперь есть шанс на конкуренцию.

178 461 384 рублей 60 копеек администрация готова заплатит за уборку и содержание микрорайонов Конева, Бывалово и ПЗ-23. 166 308 720 рублей 93 копейки может получить подрядчик на уборку центральной части Вологды. 107 002 797 рублей 69 копеек - начальная цена конкурса по уборке Заречной части города. 11 641 079 рублей 58 копеек уйдет за очистку Молочного. 25 399 798 рублей 99 копеек стоит поддержание чистоты в Лукьяново. 898 984 рублей 18 копеек можно заработать, наводя порядок в Прилуках.

Общая сумма контрактов составляет почти 496 миллионов рублей или 1 миллион 251 тысяча рублей в день.